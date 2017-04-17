Google заключил соглашение с "Яндексом" о продвижении поискового сервиса в Chrome

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Google сообщила, что помимо мирового соглашения с ФАС она заключила коммерческое соглашение с "Яндексом". Об этом говорится в блоге американской компании.
"Мы рады сообщить, что сегодня заключили коммерческое соглашение с "Яндекс" и мировое соглашение с ФАС, которые отвечают интересам всех сторон", - говорится в сообщении.
"Коммерческое соглашение с "Яндекс", которое было одобрено ФАС, предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекс" в браузере Chrome. Таким образом, завершился спор относительно распространения сервисов Google на Android-устройствах", - поясняет американская корпорация.