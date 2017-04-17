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Инвестиционный климат в Петербурге улучшился по итогам 2016 года

Экономика и бизнес
17 апреля, 17:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Гендиректор Агентства стратегических инициатив выразила надежду, что бизнес будет привлекать молодежь, чтобы молодые люди смогли выбрать себе будущее дело
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга за последний год сделали серьезный рывок в упрощении процедур ведения бизнеса, инвестиционный климат города изменился в положительную сторону. Такое мнение высказала в понедельник генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании совета по инвестициям Северной столицы.

"За год Петербург сделал серьезный рывок в упрощении процедур ведения бизнеса. Всемирный банк оценивает Москву и Санкт-Петербург, поэтому для нас процессы в этих городах являются важными, поскольку по ним идет оценка страны. Посмотрели единый центр по сопровождению инвесторов - соответствует трендам единого окна. Очень важно, что власти Санкт-Петербурга достаточно много говорят о том, что происходит в регулировании бизнеса, изменении инвестиционного климата. Это показывают рейтинги. То, что мы сейчас видим - это, в целом, улучшение показателей", - сказала она.

Кроме того, гендиректор АСИ выразила надежду, что бизнес будет привлекать молодежь, чтобы молодые люди смогли выбрать себе будущее дело. Как отметил губернатор города Георгий Полтавченко, власти Северной столицы готовы делиться опытом и перенимать опыт других регионов. "Мы открыты для диалога. Мы чувствуем внимание со стороны АСИ, Вас лично. Знаю, что Вам интересны проекты", - сказал он.

Также перед инвестиционным советом состоялась рабочая встреча Чупшевой и Полтавченко, глава АСИ и губернатор посетили Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Управление инвестиций" и фронт-офис единого окна.

Подведомственный комитету по инвестициям фронт-офис единого окна занимается подготовкой документации по предоставлению недвижимости на торгах с целью строительства и приспособления для современного использования на инвестиционных условиях, рассматривает заявления потенциальных инвесторов.

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