S7 может может выплатить дивиденды за 2016 год из расчета 4 руб. на акцию

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании "Сибирь" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2016 года из расчета 4 руб. на одну акцию, следует из материалов авиакомпании.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 816 537 824 рубля, закрытие реестра намечено на 10 июля 2017 г.
Годовое собрание акционеров авиакомпании пройдет 22 мая 2017 года в городе Обь Новосибирской области.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") входит в группу компаний S7 и является участником глобального авиационного альянса oneworld. Компания располагает двумя базовыми узлами в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Основным акционером ПАО (99,95%) является ЗАО "Группа компаний С7".