Жена Джо Байдена получила пост в банке JP Morgan Chase

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Супруга бывшего вице-президента США Джо Байдена, Джил, будет работать в крупнейшем американском инвестиционном банке США - JP Morgan Chase. Об этом банк сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.
We're excited to welcome Jill Biden to the External Advisory Council for our Military & Veterans Affairs program. https://t.co/CVlBjNyKpe— J.P. Morgan (@jpmorgan) 17 апреля 2017 г.
"Мы рады приветствовать Джил Байден в Независимом консультативном совете для нашей программы по делам военных и ветеранов", - говорится в сообщении.
Ранее в этом месяце Джил Байден подписала контракт с американским издательством Flatiron Books на написание мемуаров.