Жена Джо Байдена получила пост в банке JP Morgan Chase

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Супруга бывшего вице-президента США Джо Байдена, Джил, будет работать в крупнейшем американском инвестиционном банке США - JP Morgan Chase. Об этом банк сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

We're excited to welcome Jill Biden to the External Advisory Council for our Military & Veterans Affairs program. https://t.co/CVlBjNyKpe — J.P. Morgan (@jpmorgan) 17 апреля 2017 г.

"Мы рады приветствовать Джил Байден в Независимом консультативном совете для нашей программы по делам военных и ветеранов", - говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце Джил Байден подписала контракт с американским издательством Flatiron Books на написание мемуаров.