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Жена Джо Байдена получила пост в банке JP Morgan Chase

Экономика и бизнес
17 апреля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Супруга бывшего вице-президента США будет работать в Независимом консультативном совете по делам военных и ветеранов
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Супруга бывшего вице-президента США Джо Байдена, Джил, будет работать в крупнейшем американском инвестиционном банке США - JP Morgan Chase. Об этом банк сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Мы рады приветствовать Джил Байден в Независимом консультативном совете для нашей программы по делам военных и ветеранов", - говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце Джил Байден подписала контракт с американским издательством Flatiron Books  на написание мемуаров.

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