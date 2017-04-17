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Минтранс РФ выступает за постоянный мониторинг финансового состояния авиакомпаний

Экономика и бизнес
17 апреля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Ведомство прорабатывает несколько вариантов мер, нацеленных в первую очередь на исключение задолженности авиакомпаний перед сотрудниками по заработной плате
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ рассматривает несколько вариантов предотвращения задолженностей авиакомпаний по выплате заработной платы сотрудникам, в том числе проведение постоянного мониторинга финансового состояния авиапредприятий. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Эпизодические проверки мало что решат, то есть, нужно все-таки, как вариант, (проводить) постоянный мониторинг финансового состояния авиакомпании и, прежде всего, речь идет о том, что авиакомпании выполняют свои обязательства перед сотрудниками по выплате заработной платы", - сказал он.

По словам Окулова, сейчас Минтранс РФ прорабатывает несколько вариантов мер, нацеленных в первую очередь на исключение задолженности авиакомпаний перед сотрудниками по заработной плате.

Ранее СМИ сообщили, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил разработать меры, позволяющие не допускать образования долгов по зарплате перед сотрудниками авиакомпаний - банкротов. Поручение должны выполнить к сентябрю Минтранс, Минтруд, Минфин и Минэкономики.

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