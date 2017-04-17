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Систему "единого агента" в ОСАГО могут продлить до конца 2017 года

Экономика и бизнес
17 апреля, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В настоящее время срок действия системы единого агента - до 1 июля 2017 года
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Действие системы "единого агента" при продаже бумажных и электронных полисов ОСАГО может быть продлено минимум на полгода, до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Соответствующие предложения члены РСА обсудят на общем собрании 1 июня.

По словам Юргенса, для продления действия "единого агента" в электронном полисе, которое предусматривает перенаправление клиента между сайтами страховщиков (система замещения), РСА необходимо утвердить новые правила его работы и согласовать их с Центробанком.

Он отметил, что продление системы "единого агента" для электронных полисов подразумевается для всей территории страны, а вот "бумажного - только в токсичных регионах". Пока срок действия системы единого агента - до 1 июля 2017 года.

Система "единого агента" при продаже бумажных полисов действует в 16 регионах, наиболее проблемных с точки зрения доступности ОСАГО. "Единый агент" позволяет страховщикам, имеющим филиалы в этих регионах, продавать не только свои полисы, но и полисы других компаний. Системы "единого агента" в бумажном и электронном ОСАГО были разработаны для более равномерного распределения убытков от "токсичных" регионов между всеми страховщиками ОСАГО.

Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России не намерен в ближайшее время отменять систему "единого агента" (в бумажном ОСАГО), так как она способствует увеличению доступности услуги.

По данным РСА, на "токсичные" регионы приходится наибольший объем продаж электронных полисов ОСАГО. В этих регионах людям трудно купить бумажные полисы, поэтому популярна продажа через интернет, объясняли ранее представители рынка. С 1 января по 16 апреля 2017 года больше всего е-полисов было продано в наиболее проблемных Краснодарском крае (82 101 шт), Волгоградской области (45365 шт), Ростовской области (42 478 шт).

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