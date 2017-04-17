Индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов на 1,4-2%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,38% - до 1942,72 пункта, РТС - на 1,97%, до 1094,27 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 0,75% - до $55,48 за баррель.

"Во вторник индекс ММВБ может снова вырасти, до 1957 пунктов, что при стабильном рубле повлечет за собой повышение индекса РТС до 1101 пункта и увеличит шансы на дальнейшее улучшение отношения инвесторов к российскому рынку. Но в более долгосрочной перспективе стимулы от китайской статистики и данных по промпроизводству в РФ могут уступить место понижательному давлению, связанному со взвешенной оценкой рисков", - полагает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Промышленное производство в России в январе - марте 2017 года, по данным Росстата, выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В марте 2017 года в годовом выражении рост составил 0,8%,. При этом по сравнению с февралем текущего года промышленное производство в марте увеличилось на 12,7%.