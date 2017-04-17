"Ростелеком" полностью восстановил доступ в интернет для жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" полностью восстановил доступ в интернет на Дальнем Востоке после произошедшего сбоя из-за повреждения кабеля, говорится в сообщении компании.

"Восстановительные работы завершены в 19:05 мск 17 апреля. Доступ в интернет в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях предоставляется в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По информации "Ростелекома", магистральный кабель на участке Селихино - Ягодное Хабаровского края был поврежден в 08:36 мск. В компании отмечали, что ситуация не связана с подводной ВОЛС, авария произошла в районе Хабаровска.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что повреждение магистрального кабеля "Ростелекома" оставило без интернета более 80 тыс. абонентов в Камчатском крае, в Магаданской и Сахалинской областях.

"Повреждение на сети произошло по вине сторонней организации в результате не согласованных земляных работ с "Ростелекомом". В связи с этим у части абонентов Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей был ограничен или отсутствовал доступ в интернет", - подчеркнули в "Ростелекоме". Работы по восстановлению связи начались сразу же после получения сообщения о повреждении, добавили в компании. "Телефонная связь продолжала быть доступной везде", - указывает оператор.

Связь в регионе

Сахалин, Магадан и Камчатка обеспечены интернетом за счет оптоволоконной линии связи. Протяженность линии составляет около 2 тыс. км по дну Охотского моря. С октября 2016 года жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Камчатского, Мильковского районов и части Усть- Большерецкого района имеют доступ к высокоскоростному интернету на скорости до 20 Мбит в секунду.

По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, повреждение кабеля произошло достаточно далеко от Хабаровска, в глухой тайге. "Там очень сложная погода, это глухая тайга. Туда выдвинулись три бригады из разных населенных пунктов. Примерно в 12:50 по Москве первая бригада добралась до этой аварии. Коллеги добирались туда не менее трех часов, и другие бригады туда выдвигаются", - пояснил министр.

Он добавил, что авария "достаточно серьезная", и она показывает, что всегда должен быть зарезервированный канал.

"Если бы у нас был готов наземный маршрут Якутск - Магадан, то связь на Магадан - Сахалин - Камчатка шла бы таким путем, и не было бы этой проблемы. Просто у нас это периферийные части системы связи, где у нас нет резервных маршрутов", - сказал министр.