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ФАС считает, что малые предприятия не готовы к обязательному приему карты "Мир" с 1 июля

Экономика и бизнес
17 апреля, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Комитет Госудмы по финансовому рынку 13 апреля одобрил поправки к проекту закона о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы "Мир"
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила сомнения в том, успеют ли торговые точки и банки, не являющиеся участниками национальной системы платежных карт, исполнить требования по обязательному приему карт "Мир" с 1 июля 2017 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

"Следует отметить, что те основные предложения, которые высказывала ФАС России при подготовке соответствующего законопроекта (законопроект о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на кату "Мир" - ред.) были учтены. Но в связи с новой редакцией законопроекта возникает несколько вопросов, в том числе вопрос о том, насколько фактически исполнимы требования, например, о столь срочном (до 1 июля 2017 года) обеспечении приема к оплате национальных платежных инструментов малыми предприятиями с оборотом от 40 до 120 млн рублей год", - отметила Беляева.

По оценке ФАС, количество таких организаций достаточно большое, но при этом какой процент из этого количества уже принимает банковские карты к оплате и сможет исполнить предполагаемое требование закона остается неизвестным, также как и неизвестно, насколько остальные предприятия готовы понести соответствующие расходы и сделать это в установленные сроки.

"Также встает вопрос, смогут ли в такие сроки и насколько банки, в том числе не являющиеся участниками национальной системы платежных карт, развернуть необходимую инфраструктуру и удовлетворить потенциально обширный спрос со стороны предприятий. У нас нет конкретных цифр, но есть внутренне ощущение, что это маленький срок и для таких банков, и для предприятий. Нам кажется, это нужно дополнительно обсудить", - подчеркнула она.

Комитет Госудмы по финансовому рынку 13 апреля одобрил поправки к проекту закона о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы "Мир". Законопроект также предусматривает обязанность малых предприятий с оборотом от 40 млн до 120 млн рублей год обеспечить прием карт "Мир" в своих точках к 1 июля текущего года.

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