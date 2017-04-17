Экс-владелец Межпромбанка Пугачев потребовал через арбитраж $6 млрд от РФ

ПАРИЖ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Экс-владелец Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев потребовал от России выплатить ему компенсацию на сумму в $6 млрд. Соответствующие требования выдвинули его адвокаты на слушании в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже, сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, представители экс-банкира настаивают на заморозке активов РФ на сумму $6 млрд в качестве "минимальной частичной компенсации" Пугачеву. В 2015 году он также подал иск против российских властей в третейский суд в Гааге, требуя возмещения ему $12 млрд за имущество и активы, по его мнению, незаконно экспроприированные у него в России.

Представители Пугачева подтвердили корреспонденту ТАСС, что в парижском арбитраже начались слушания по этому делу. Подробности процесса не раскрываются. Ожидается, что решение арбитражного суда при МТП будет оглашено не ранее, чем через месяц.

В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В январе 2016 года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), экс-банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона заочно приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.

В марте нынешнего года Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка. "По имеющейся информации, Пугачев находится на территории Французской Республики, куда и направлен запрос", - сообщил ранее ТАСС представитель прокуратуры Александр Куренной.