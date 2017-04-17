Эксперты: сохранение темпов роста фармпроизводства РФ потребует новых мер господдержки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев доложил российскому президенту о "впечатляющем" росте фармацевтического производства в России в 2016 году на 24% по сравнению с 2015 годом. Положительная динамика сохранится и в 2017 году, ожидают опрошенные ТАСС эксперты, однако для поддержания такого масштабного результата потребуются новые меры государственной поддержки и стимулы для отечественных фармкомпаний.

Объем производства российских лекарств в 2016 году в денежном выражении достиг 285,87 млрд рублей, увеличившись почти на четверть по сравнению с 2015 годом, сообщал ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. При этом российский фармацевтический рынок в течение последних лет показывает стабильный ежегодный рост на 15%, следует из материалов Минпромторга. Это стало возможными в том числе благодаря реализации программы "Фарма 2020", в рамках которой предполагается увеличить долю лекарственной продукции отечественного производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке с 20% на момент старта программы в 2009 году до 50% в стоимостном выражении к 2020 году.

"Фарма 2020" была написана с учетом синергии стратегий развития каждой российской фармкомпании, сказал генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.

"У всех есть стратегия на 5 лет. Мы все принесли свои планы развития государству, это было превращено в ряд документов. Получился такой синергетический эффект, и в результате все это еще было профинансировано государством, все увеличили свои планы. Сейчас мы пожинаем те плоды, которые были заложены 7 лет назад, когда эта программа была основана", - отметил Морозов.

В стоимостном выражении за 10 лет объем фармацевтического рынка вырос в 8 раз, подсчитали в Минпромторге. За это время доля импорта в соотношении объема продаж зарубежных и отечественных препаратов в стоимостном выражении сократилась на 10%. C начала реализации стратегии "Фарма-2020" было построено 28 новых заводов, из них 8 заводов - иностранными компаниями.

Причины роста

У столь значительной динамики роста фармпроизводства есть две причины, пояснил ТАСС директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Во- первых, спрос рождает предложение: на фоне девальвации рубля возросли продажи лекарств отечественного производства.

"Отечественная продукция в среднем примерно втрое дешевле зарубежной. Потребители в стремлении экономии переключались на покупку продукции российских компаний", - отметил эксперт.

Во-вторых, новые импортозамещающие препараты появились в дорогостоящем сегменте. Такая продукция обычно закупается за счет бюджетных средств, в том числе для обеспечения лекарствами больниц и поликлиник. Импортозамещение в этом сегменте во многом стало возможно благодаря преференциям для российских производителей, в том числе в рамках правила "третий лишний", говорит Беспалов.

Правило "третий лишний", введенное постановлением правительства РФ в 2015 году, направлено на поддержку отечественных производителей. Если в рамках госзакупок подано как минимум две заявки из стран ЕврАзЭС, предпочтение отдается кому-то из них, а не иностранному производителю.

Также росту фармпроизводства способствовала локализация иностранных фармацевтических компаний в РФ, отметил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

"Международная фарма очень много инвестировала в эту отрасль. Мы сейчас уже можем говорить о совместных или модернизированных предприятиях, 15-20 таких производственных площадок были построены за последние 7 лет за счет средств членов только нашей ассоциации", - соглашается с ним исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.

Перспективы рынка

Первые два месяца 2017 года уже продемонстрировали положительную динамику: фармпроизводство выросло на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорит Беспалов из RNC Pharma. Этот тренд может сохраниться в целом по итогам года, прогнозирует Шипков.

"Безусловно, рост в 2017 году может сохраниться, потому что фарма по сравнению с другими отраслями демонстрирует надежность и основательность", - отметил он, добавив, что макроэкономические и политические турбулентности обычно не влияют на фарму так сильно, как влияют на другие отрасли.

Однако пока еще рано строить итоговые годовые прогнозы, предупредил Беспалов. Для поддержки роста фармпроизводства нужны новые стимулы от госрегуляторов, подчеркнул эксперт.

"Сейчас идет непростая дискуссия по поводу внедрения трехступенчатой системы преференций, при которой максимально выгодные условия закупок получают те производители, которые производят лекарственные препараты по полному циклу, включая синтез активного фармацевтического ингредиента (производство субстанции - прим. ред.) в нашей стране. Это крайне важный момент для развития отрасли, ее стабильного финансового состояния", - отметил он.

Эксперт добавил, что трехступенчатая система преференций также позволит гарантировать востребованность отечественных аналогов лекарств. Государство выделяло деньги на их разработку в рамках федеральной целевой программы "Развитие российской фармпромышленности", сказал Беспалов.