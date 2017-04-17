Бразильская Odebrecht заплатит $2,6 млрд штрафа за применение коррупционных схем

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильский строительный концерн Odebrecht заплатит $2,6 млрд в качестве штрафа за применение коррупционных схем для получения выгодных контрактов. Как сообщил телеканал Globo, соответствующую сделку компании со следствием одобрил федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк в Бруклине.
По данным Globo, из этой суммы $2,39 млрд предназначаются Бразилии, $93 млн - США и $116 млн - Швейцарии. В свою очередь испанская газета El Pais сообщила, что речь идет о рекордном для американского правосудия штрафе за коррупционную деятельность иностранной компании. Представители Odebrecht пока не прокомментировали решение суда.
В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.
Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан Федеральной полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о хищениях в энергетическом гиганте. В марте 2016 года его приговорили к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе.