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Путин в Новгороде проведет заседание президиума Госсовета на тему защиты прав потребителей

Экономика и бизнес
18 апреля, 0:07 UTC+3 МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Президент России также встретится с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 апреля совершит рабочую поездку в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета РФ по вопросу "О национальной системе защиты прав потребителей". На заседании будут рассмотрены вопросы эффективности национальной системы защиты прав потребителей и разработки стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Перед началом заседания глава государства ознакомится с работой городского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В МФЦ пройдет встреча Путина с представителями потребительских и деловых общественных организаций Новгородской области. Президент также проведет отдельную встречу с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Как сообщили ранее в Кремле, рабочая группа по подготовке заседания президиума Госсовета под руководством губернатора Курганской области Алексея Кокорина и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой определила наиболее проблемные сферы, в которых граждане как потребители менее всего защищены. Согласно отчету рабочей группы, новыми вызовами для национальной системы защиты прав потребителей являются развитие глобальных рынков товаров и услуг, активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим. Сферами, требующими пристального внимания с точки зрения защиты прав потребителей, являются финансовые услуги, электронная коммерция, трансграничная торговля товарами и услугами. В связи с этим рабочая группа подготовила предложения по снижению долговой нагрузки на заёмщиков микрофинансовых организаций, по ужесточению мер ответственности за нелегальное предоставление микрозаймов, по выявлению и блокированию доступа к сайтам в сети интернет, используемым для совершения мошеннических действий в сфере интернет-торговли и на финансовом рынке.

"Кроме того, отдельной защиты требуют социально уязвимые категории населения: дети, люди пожилого возраста, инвалиды, которым в силу разных причин требуются специальные меры защиты. По мнению рабочей группы, необходимо установить особые меры защиты прав социально уязвимых категорий потребителей. Должна быть продолжена работа по просвещению потребителей, в том числе по проведению консультаций по правам потребителей на площадках многофункциональных центров предоставления услуг", - сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Защита прав потребителей

Анализ динамики судебных дел в сфере защиты прав потребителей показал, что сегодня граждане всё активнее начинают отстаивать свои права, предъявлять претензии к производителям некачественных товаров и услуг. За последние пять лет количество исков по защите прав потребителей, рассмотренных судами, выросло почти в три раза. При этом, как отмечается в материалах Кремля, высокая динамика роста судебных дел отчасти обусловлена неразвитостью института досудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей.

Рабочая группа по итогам проведенного анализа предложила разработать стратегию государственной политики РФ в области защиты прав потребителей до 2030 года, направленную на формирование условий для реализации потребителями своих прав и эффективной системы защиты их прав на доступ к безопасным и качественным товарам и услугам. Документ будет гармонизирован с Руководящими принципами для защиты интересов потребителей ООН.

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