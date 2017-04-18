Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев обсудит развитие дорог на заседании президиума Совета по приоритетным проектам

Экономика и бизнес
18 апреля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Также на повестке - внесение изменений в паспорта проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе правительства, будут обсуждаться вопросы развития транспортной инфраструктуры городов, а также улучшение качества услуг ЖКХ.

"Участники заседания обсудят внесение дополнений в паспорт проекта "Безопасные и качественные дороги" в части ключевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, механизмов общественного контроля качества дорог с применением современных информационных технологий, - говорится в сообщении кабмина.

Также на повестке - внесение изменений в паспорта проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг".

Заседание пройдет в режиме видеоконференции с участием субъектов РФ. В нем примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр по работе с "Открытым правительством" Михаил Абызов, а также главы регионов.

Медведев неоднократно отмечал, что состояние дорог в регионах РФ оставляет желать лучшего.

"Естественно, что нормальные дороги - это не просто набор инженерно-технических сооружений, это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. При учете только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. Но при этом состояние дорог у нас во многих местах остается неудовлетворительным", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года.

"Даже в крупных городах они (дороги) периодически исчезают во время весенних поводков и осенних катаклизмов", - подчеркнул Медведев.

Такое состояние дорожной инфраструктуры в стране, по словам главы кабмина, приводит к многочисленным авариям и другим проблемам. Медведев добавил, что даже с помощью приоритетных проектов сложно исправить эту ситуацию.

Поэтому правительство выбрало в качестве приоритетных два направления - это приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тыс. человек и сокращение мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Мень, Михаил Александрович Абызов, Михаил Анатольевич Топилин, Максим Анатольевич Скворцова, Вероника Игоревна Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович Колокольцев, Владимир Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
4
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Полиция штата Юта арестовала женщину, ограбившую шесть банков в пижаме за два дня
7
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
Темы дня
Загрузка...
Реклама