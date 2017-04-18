Медведев обсудит развитие дорог на заседании президиума Совета по приоритетным проектам

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе правительства, будут обсуждаться вопросы развития транспортной инфраструктуры городов, а также улучшение качества услуг ЖКХ.

"Участники заседания обсудят внесение дополнений в паспорт проекта "Безопасные и качественные дороги" в части ключевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, механизмов общественного контроля качества дорог с применением современных информационных технологий, - говорится в сообщении кабмина.

Также на повестке - внесение изменений в паспорта проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг".

Заседание пройдет в режиме видеоконференции с участием субъектов РФ. В нем примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр по работе с "Открытым правительством" Михаил Абызов, а также главы регионов.

Медведев неоднократно отмечал, что состояние дорог в регионах РФ оставляет желать лучшего.

"Естественно, что нормальные дороги - это не просто набор инженерно-технических сооружений, это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. При учете только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. Но при этом состояние дорог у нас во многих местах остается неудовлетворительным", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года.

"Даже в крупных городах они (дороги) периодически исчезают во время весенних поводков и осенних катаклизмов", - подчеркнул Медведев.

Такое состояние дорожной инфраструктуры в стране, по словам главы кабмина, приводит к многочисленным авариям и другим проблемам. Медведев добавил, что даже с помощью приоритетных проектов сложно исправить эту ситуацию.

Поэтому правительство выбрало в качестве приоритетных два направления - это приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тыс. человек и сокращение мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий.