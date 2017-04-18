Вице-президент США обсудит в Японии экономику и ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Вице-президент США Майкл Пенс начинает свой двухдневный визит в японскую столицу, в ходе которого он примет участие в первом раунде двустороннего экономического диалога с вице-премьером, министром финансов Японии Таро Асо. Вместе с Пенсом в Токио приедет и американский министр торговли Уилбур Росс. Он в свою очередь проведет переговоры с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Новый формат

Договоренность о начале консультаций по экономическим вопросам между Токио и Вашингтоном была достигнута в феврале этого года по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом. В рамках нового формата стороны планируют обсуждать текущие проблемы в области экономики и двусторонней торговли, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также взаимодействие финансовых ведомств.

"Экономический диалог между Японией и США должен способствовать развитию двусторонних отношений в этой области, что в свою очередь положительно скажется на экономике Азиатско-Тихоокеанского региона, а также мировой конъюнктуре", - сказал на пресс-конференции в преддверии визита Пенса генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Президент Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) Садаюки Сакакибара со своей стороны отметил, что Япония намерена продолжать вносить большой вклад в экономику Соединенных Штатов за счет инвестиций в развитие расположенных там предприятий японских компаний и создания новых рабочих мест.

Свои планы по увеличению инвестиций уже подтвердил автоконцерн Toyota. В начале года он подвергся критике со стороны Трампа за планы по строительству нового завода на территории Мексики. Президент США призвал японского автопроизводителя отказаться от этих планов или приготовиться к высоким пошлинам. Через некоторое время Toyota объявила о намерении инвестировать в экономику США 10 млрд долларов в течение ближайших пяти лет, однако руководство компании подчеркивало, что это решение никак не связано с критикой со стороны американского лидера.

Как отмечали японские СМИ, в ходе предстоящих консультаций Япония хочет также предложить план, предполагающий ее лидерство в процессе формирования торговых правил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, она рассчитывает избежать обсуждения тем сельского хозяйства и автомобильного рынка, к которым большой интерес проявляют США, и сконцентрироваться на вопросах защиты интеллектуальных прав и определения правил электронной коммерции.

Также после решения Трампа выйти из договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) вновь актуальной стала тема двустороннего торгового соглашения между Японией и США. Японский премьер не исключал такой вариант развития событий при достижении взаимовыгодных условий.

Говядина, рис и торговый баланс

В преддверии первого раунда японо-американского экономического диалога стороны вспомнили и о проблемах двусторонней торговли. Так, согласно опубликованным в феврале данным американского Министерства торговли, дефицит торгового баланса США с Японией в 2016 году составил $68,9 млрд. Этот показатель стал вторым по объему после Китая, с которым дефицит торгового баланса составляет $347,04 млрд.

Токио постарался сгладить этот негативный для переговоров фон, сделав официальное заявление о том, что доля Японии в дефиците торгового баланса США за последние 20 лет сократилась примерно в четыре раза и составила 9%.

Помимо этого, американская сторона хотела бы улучшить положение своей продукции на японском рынке, в первую очередь это касается говядины. В 2015 году Япония импортировала около 164 тысяч тонн такого мяса из США, что составило 30% от всего объема импорта этого продукта. Однако объемы поставок австралийской говядины оказались в два раза выше.

Главным образом это можно объяснить разницей тарифов: если в отношении мяса из Австралии пошлина варьируется от 29,9% для охлажденной и 27,2% для замороженной продукции, то американская говядина облагается сборами в размере 38,5%.

Также США хотят увеличить экспорт своего риса в Японию, который сейчас составляет примерно 360 тысяч тонн в год. Однако Токио в этом вопросе исходит из своих собственных интересов, направленных на защиту местных производителей.

Не обойдется и без КНДР

Наряду с экономикой Япония намерена в ходе визита Пенса затронуть проблему ядерной и ракетной программ КНДР в свете обострения обстановки на Корейском полуострове. Эта тема уже поднималась во время поездки вице-президента США в Сеул 17 апреля, и Токио рассчитывает подтвердить со своим главным союзником позиции в отношении Пхеньяна.

По мнению Японии, в последнее время угроза со стороны КНДР вышла на новый уровень, а технические возможности в военной сфере значительно возросли. Токио в сотрудничестве с Вашингтоном и Сеулом намерен требовать сдержанности от КНДР, которая в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН продолжает проводить испытания баллистических ракет. В Сеуле полагают также, что Пхеньян может в любой момент провести новое, уже шестое ядерное испытание.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта 2017 года после очередного ракетного пуска командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов ПРО THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.