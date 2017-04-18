"Известия": Токио прогнозирует рост доли энергоресурсов из РФ в японском энергобалансе

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Токио ожидает увеличения доли российских энергоресурсов в японском энергобалансе до 20-30%. Об этом в интервью газете "Известия" заявил создатель и глава японской политической партии Новая партия Дайти (Новая партия Большой Земли, прим. ТАСС) Мунэо Судзуки.
"Сейчас общая доля российских энергоресурсов в японском энергобалансе составляет чуть меньше 10%. Я ожидаю, что она будет подниматься и постепенно достигнет 20-30%. И соответственно будут расширяться в связи с этим и экономические обмены", - цитирует газета японского политика.
Судзуки подчеркнул, что Япония придает большое значение энергетическому сотрудничеству с Россией. По его словам, активно обсуждаются проекты поставки нефти и газа с Сахалина в Японию и уже происходит завоз сжиженного газа с Владивостокского завода на Хоккайдо.