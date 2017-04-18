На Камчатке инициаторы социальных инвестпроектов получат землю без торгов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Инициаторы социальных инвестиционных проектов на Камчатке смогут получить землю под строительство без проведения торгов. Соответствующие поправки в закон "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты, для размещения которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов" приняты сегодня на сессии Законодательного собрания Камчатского края, сообщила пресс-служба правительства края.

"Закон, устанавливающий критерии для масштабных инвестпроектов, которые могут получать землю в аренду без торгов, был принят в 2015 году. Однако в перечне не было объектов социального назначения. Вместе с тем, сейчас появляются инвесторы, которые готовы построить детский сад, учреждения здравоохранения, учреждения дополнительного образования. Поэтому принято решение, что для данных целей земля тоже будет предоставляться без торгов", - пояснила первый вице-губернатор региона Ирина Унтилова.

Кроме того, получить землю без торгов можно будет для строительства спортивных комплексов, баз отдыха, парков культуры и отдыха. При этом, объем вложений должен составлять от 50 до 100 млн рублей при строительстве в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске и от 10 до 50 млн рублей в других населенных пунктах полуострова. Таким образом, сейчас право на получение земли без торгов имеют на Камчатке инициаторы масштабных инвестпроектов в сферах: рыболовство, растениеводство, животноводство, энергетика, строительство жилья, добыча полезных ископаемых, туризм, здравоохранение, образование.