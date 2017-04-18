Медведев подписал документ, направленный на увеличение инвестиций в сферу теплоснабжения

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке регулирования тарифов при заключении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Принятые решения, как отмечается, "направлены на увеличение инвестиций в сферу теплоснабжения и водоснабжения через заключение концессионных соглашений, повышение прозрачности таких сделок".
"Подписанным постановлением вносятся соответствующие изменения в ряд нормативных правовых актов, которыми устанавливаются порядок учета в тарифах расходов на концессионную плату; расходов концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ; расходов на возмещение концеденту расходов на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации", - говорится в справке к документу.