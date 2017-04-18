Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор поддержал введение на законодательном уровне запрета на возврат непроданного хлеба или других продуктов с истекшим сроком годности производителю.

"Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определённого срока годности", - говорится в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы, руководителя федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирины Яровой.

Таким образом ведомство поддержало позицию Яровой о необходимости правового регулирования проблемы возврата торговыми сетями хлеба и хлебобулочных изделий производителю, сообщила пресс-служба парламентария.

Согласно документу, процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека.

"В пищевых продуктах по истечении определенного срока (срока годности) способны накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы, - пишет Попова. - И если при термической обработке в процессе вторичной переработки большинство микроорганизмов разрушается, то их токсины, а также микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, способны выдерживать высокие температуры".

Яровая напомнила, что хлебопекари обратились к мониторинговой группе "Единой России", потому что в отрасли сложилась "недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн тонн высококачественной ржи и пшеницы, а совокупные денежные потери - и для страны, и для граждан России составляют 50-60 млрд рублей".

"Наша задача - зашита российских граждан как потребителей в их безусловном праве на качественную и безопасную продукцию по доступной цене и российского производителя от дискриминации и поборов торговых сетей", - подчеркнула она.

По словам вице-спикера, в вопросе возврата хлеба и покупатель, и производитель несут прямые и косвенные убытки.

"Поэтому мы будем взаимодействовать с Роспотребнадзором, ФАС России, вырабатывая правовые механизмы защиты права отечественных производителей и потребителей на качественную и здоровую продукцию", - заключила она.