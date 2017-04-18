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Белоруссия намерена разместить облигации на финансовом рынке Китая

Экономика и бизнес
18 апреля, 10:53 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, апреля. /ТАСС
Минск заинтересован в привлечении прямые инвестиций китайских компаний в банковский сектор, сообщил Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

© EPA/NIKOLAI PETROV/POOL

МИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в размещении облигаций на финансовом рынке Китая. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко встречаясь с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

"Мы заинтересованы в размещении белорусских облигаций на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия заинтересована в привлечении прямых инвестиций китайских компаний в банковский сектор. "Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", - сказал президент.

Ранее власти Белоруссии говорили о планах выпуска евробондов объемом $800 млн на семилетний срок, размещение которых ожидается в 2017 году. В настоящее время в обращении находится только один выпуск белорусских евробондов сроком на семь лет - на $800 млн, размещенный в 2011 году (ставка купона - 8,95% годовых). Летом 2015 года Белоруссия выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году. Одним из организаторов размещения белорусских евробондов выступал российский Сбербанк.

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