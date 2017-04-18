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Путин направил приветствие участникам X съезда "Российского союза строителей"

Экономика и бизнес
18 апреля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Президент пожелал участникам съезда успешной работы. Он выразил уверенность в том, что они в ходе дискуссии выдвинут востребованные инициативы, затрагивающие все сферы строительного комплекса РФ
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящего 18 апреля в Москве юбилейного X съезда Общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Российский союз строителей". Об этом сообщается на сайте Кремля.

"За прошедшие годы Союз строителей вырос в крупное отраслевое общественное объединение, которое неизменно демонстрирует взвешенную и конструктивную позицию, выступает надежным партнером государства в решении насущных социально-экономических проблем. Ваш профессионализм, инициативность, нацеленность на результат широко востребованы в значимой экспертной деятельности, в разработке новых законодательных актов и совершенствовании профильной нормативно-правовой базы", - говорится, в частности, в телеграмме.

Президент отметил, что Российский союз строителей, объединяя более 40 тысяч организаций, предприятий и научно-исследовательских институтов из 80 регионов страны, выполняет важную консолидирующую миссию. "От эффективности вашей работы и отрасли в целом напрямую зависит реализация ключевых общенациональных задач, прежде всего - обеспечение людей современным жильем, обустройство территорий, развитие социальной, транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры", - добавил он.

Путин пожелал участникам съезда успешной работы и выразил уверенность в том, что в ходе дискуссий они выдвинут востребованные инициативы, затрагивающие все сферы отечественного строительного комплекса.

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