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Япония и США структурируют экономический диалог

Экономика и бизнес
18 апреля, 12:08 дата обновления: 18 апреля, 12:39 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Стороны будут вести консультации по выработке стратегии по торговым и инвестиционным стандартам, сотрудничеству в экономической и структурной политике, взаимодействию в конкретных сферах экономики
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ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Усиление экономических санкций и давления на КНДР со стороны всего мирового сообщества может поспособствовать решению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио вице-президент США Майкл Пенс по итогам встречи вице-премьером, министром финансов Японии Таро Асо.

"Денуклеаризация Корейского полуострова - это составная часть политики ряда стран, включая США, Японию и Китай. До настоящего времени диалог по этой проблеме не увенчался успехом, поскольку Северная Корея проводила новые провокации. Усиление давления и экономических санкций в отношении Северной Кореи - это шанс для решения проблемы денуклеаризации", - сказал он.

Пенс также заявил, что США не намерены следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР и рассматривают "все варианты" мер в отношении Пхеньяна.

Япония и США структурируют экономический диалог

Япония и США договорились структурировать двусторонний экономический диалог, разделив его на три основные части, и провести новый раунд переговоров до конца этого года. 

Как говорится в совместном заявлении Майкла Пенса и Таро Асо, распространенном по итогам встречи, стороны будут вести консультации по трем направлениям: выработка общей стратегии по торговым и инвестиционным стандартам, сотрудничество в экономической и структурной политике, взаимодействие в конкретных сферах экономики. Кроме того, Пенс и Асо в ходе переговоров затронули темы мировой экономики, валютной политики и создания рабочих мест в обоих странах.

"Мы договорились проводить диалог, разделив его на три основных части. Это внесет вклад в формирование торговых правил и высоких стандартов в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил японский вице-премьер на совместной пресс-конференции. Пенс в свою очередь не исключил, что "в будущем экономический диалог между Японией и США приведет к заключению двустороннего торгового соглашения".

Договоренность о начале консультаций по экономическим вопросам между Токио и Вашингтоном была достигнута в феврале этого года по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом. В рамках нового формата стороны планируют обсуждать текущие проблемы в области экономики и двусторонней торговли, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также взаимодействие финансовых ведомств.

Вместе с Пенсом с визитом в Японии находится министр торговли США Уилбур Росс, который во вторник встретился с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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