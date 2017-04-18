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ФАС будет проводить новые проверки по стадиону "Санкт-Петербург"

Экономика и бизнес
18 апреля, 11:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Контракты до 1 млрд будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС
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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба продолжит проводить проверки по стадиону "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Контракты до 1 млрд будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Петр Яковлев.

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"Самый яркий пример: заключенный на сумму свыше 900 млн рублей контракт на благоустройство территории вокруг стадиона "Зенит-Арена", заключенный у единственного поставщика. По данному нарушению нашими коллегами из комитета финансового контроля был наложен штраф в 50 тысяч рублей (максимально возможная сумма по закону - прим. ТАСС) на должностное лицо, явно не сопоставимый суммой с учетом суммы контракта. Понятно, что стадион "Зенит-Арена" вызывает большой общественный интерес, но там основная масса контрактов, связанных со стадионом, превышает 1 млрд рублей. Соответственно, дела рассматриваются в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы", - сказал он.

"Процесс, скорее всего, будет еще очень долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень много работ, требующих переделки, соответственно, будут новые госзаказы", - добавил Яковлев.

Ранее сообщалось, что инспекция Санкт-Петербургского УФАС нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка Конфедераций в июне этого года и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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