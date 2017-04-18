Китай рассказал о первых результатах проекта сопряжения ЕврАзЭС и "Шелкового пути"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Проект сопряжения ЕврАзЭС и инициативы "Одного пояса и одного пути" уже принес первые плоды. Об этом сообщил журналистам посол Китая в РФ Ли Хуэй.
"За год с лишним после подписания совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" со строительством ЕАЭС (ЕврАзЭС - прим. ТАСС) все стороны в полном сплочении достигли важного прогресса в продвижении сотрудничества во всех сферах, - сказал он. - Благодаря совместным усилиям китайской и российской сторон состыковка стратегий строительства "Одного пояса и одного пути" с ЕАЭС (ЕврАзЭС) уже принесла первые плоды".
По словам посла, успешно продвигаются такие совместные проекты, как строительство восточной ветки китайско-российского газопровода, подписаны соглашения о финансовом сотрудничестве, реализуются проекты сотрудничества двух стран в сферах, включающих приграничную торговлю и освоение ресурсов, производство и переработку, а также коммерческую логистику. "Россия является важной страной региона "Одного пояса и одного пути", две страны имеют твердые политические намерения вести стратегическое сотрудничество, наличие взаимодополняющих структур экономики и крепкий фундамент общественного мнения", - подчеркнул Ли Хуэй.
Он также напомнил, что в мае в Пекине пройдет международный форум "Один пояс, один путь". "Совместно с расположенными на протяжении "Одного пояса и одного пути" странами будут обсуждены совместное формирование платформы сотрудничества и совместное пользование плодами кооперации", - сообщил посол.
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в форуме "Один пояс, один путь", который пройдет 14-15 мая в Пекине. Ожидается, что представители высшего руководства 28 государств примут участие в работе форума, посвященного проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии.
В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития ЕврАзЭс и Экономического пояса "Шелкового пути". В настоящее время стороны ведут обсуждение деталей сотрудничества.
Пришедший в упадок в XV веке древний "Шелковый путь" может быть возрожден в новой стратегической программе КНР. Что известно об инициативе - в инфографике ТАСС