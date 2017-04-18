В Госдуму внесен проект о выдаче разрешений на установку билбордов через портал госуслуг

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. В Госдуму поступил правительственный законопроект, направленный на оптимизацию процедуры выдачи разрешений на установку наружной рекламы. Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроект предусматривает возможность подачи заявления и выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О рекламе".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время отсутствие возможности выдачи разрешения на установку наружной рекламы через портал госуслуг "осложняет процедуру получения разрешения на установку рекламных конструкций".

Документ был разработан и внесен в правительство России Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ.