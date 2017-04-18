Первый полет нового самолета МС-21 может состояться в конце мая

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Новейший магистральный самолет МС-21 может быть поднят на крыло до конца мая этого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на военно-практической конференции в Росатоме.
"В этом году мы планируем поднятие МС-21", - напомнил он. "Я так понимаю, что это (планируется на) конец мая с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний", - сообщил Рогозин.
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.
Сборка опытного экземпляра МС-21-300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года, официальная презентация (первая выкатка из цеха) состоялась 8 июня 2016 года.
Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на II квартал 2016 года, были перенесены на 2017 год. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21-300 запланированы на конец 2018 года.
Первым эксплуатантом самолетов этого типа станет российская группа "Аэрофлот". Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в IV квартале 2018 года.