Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый полет нового самолета МС-21 может состояться в конце мая

Экономика и бизнес
18 апреля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Первым эксплуатантом новых самолетов станет "Аэрофлот"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Новейший магистральный самолет МС-21 может быть поднят на крыло до конца мая этого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на военно-практической конференции в Росатоме.

Смотрите также
Пассажирский самолет МС-21. Досье

"В этом году мы планируем поднятие МС-21", - напомнил он. "Я так понимаю, что это (планируется на) конец мая с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний", - сообщил Рогозин.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.

Сборка опытного экземпляра МС-21-300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года, официальная презентация (первая выкатка из цеха) состоялась 8 июня 2016 года.

Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на II квартал 2016 года, были перенесены на 2017 год. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21-300 запланированы на конец 2018 года.

Первым эксплуатантом самолетов этого типа станет российская группа "Аэрофлот". Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в IV квартале 2018 года.

Инфографика Самолет МС-21 Самолет МС-21
Правительство выделило $400 млн в качестве госгарантий на проект нового российского самолета МС-21. Инфографика ИТАР-ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
7
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама