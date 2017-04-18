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ЦБ РФ снизил на 19 апреля курс доллара до 55,98 рубля

Экономика и бизнес
18 апреля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Официальный курс евро снижен до 59,61 рубля
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 19 апреля официальный курс доллара на уровне 55,9793 рубля, что на 27,12 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 22,69 копейки, до 59,6124 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25,13 копейки, до 57,6142 рубля.

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