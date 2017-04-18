ЦБ РФ снизил на 19 апреля курс доллара до 55,98 рубля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 19 апреля официальный курс доллара на уровне 55,9793 рубля, что на 27,12 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 22,69 копейки, до 59,6124 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25,13 копейки, до 57,6142 рубля.