Россия сократила добычу нефти на 2,16% по отношению к октябрю 2016 года

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/ Россия сократила добычу нефти на текущий момент на 2,16% по отношению к октябрю 2016 года, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
"На 2,16% на текущий момент", - сказал он.
Молодцов уточнил, что среднесуточная добыча в РФ сократилась до 1,5 млн тонн.
Ранее ТАСС сообщал, что по данным ЦДУ ТЭК, Россия в рамках соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти снизила ее среднесуточное производство на середину апреля на 1,6% к уровню октября, взятый за базовый, - с 1527,5 тыс. тонн до 1502,4 тыс. тонн. Всего по условиям сделки Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября или на 300 тыс. баррелей.
Конвертировать российскую статистику из тонн в баррели, используя единый коэффициент (например, 7,33), некорректно, отмечали в Минэнерго. Для корректного отображения добычи в баррелях необходимо использовать отдельный коэффициент для каждого месторождения, поясняли в министерстве.
Россия должна достичь полной квоты по снижению добычи к концу апреля, говорил ранее министр энергетики РФ Александр Новак. Он также сообщал ТАСС, что к середине месяца Россия выйдет на уровень сокращения добычи в 250 тыс. баррелей.