Медведев: бизнесу нужно предложить понятный механизм инвестирования в сферу ЖКХ

ГОРКИ, 18 апреля. /ТАСС/. Бизнесу нужен понятный механизм инвестирования в модернизацию коммунальной сферы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"По теме ЖКХ одним из главных вопросов остается вопрос привлечения частных инвестиций, частного капитала. Мы договорились, что действующий проект должен предусматривать подготовку типового кредитного решения для привлечения инвестиций, а бизнесу надо предложить понятный для бизнеса алгоритм вложения средств в модернизацию коммунальной сферы", - сказал он.

В рамках проекта также будут разрабатываться поправки в законодательство, отметил он, которые позволят влиять на управление объектами газоснабжения, находящимися в частной собственности.

"Например, в случае прекращения подачи тепла или воды можно было бы установить публичное управление, то есть, государственное управление. По долгам унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального сектора можно было бы устанавливать и субсидиарную ответственность собственников имущества", - отметил он.

Медведев также заметил, что в ходе предыдущих заседаний затрагивался вопрос расширения числа регионов - участников проектов. "Для двух регионов - Калининградская область и республика Бурятия - согласовано участие в проекте по безопасным дорогам. В проект по развитию городской среды включены 12 регионов-доноров, как они об этом и просили", - сказал он.

Медведев также отметил, что уже в текущем году регионы должны подготовить собственные программы комплексного развития. "Все, что было сказано об организации дорожных работ в равной мере относится и к городской среде, повышению качества услуг жилищно-коммунального сектора. В полном соответствии с правилами должны быть проведены конкурсы. Люди должны получить информацию об объектах, которые попали в программу, и, конечно, должны иметь возможность через общественные слушания влиять на те решения, которые принимаются", - заключил он.