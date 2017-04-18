СП "Россетей" и Государственной электросетевой компании Китая могут создать в 2017 году

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Создание совместного предприятия "Россетей" и Государственной электросетевой компании Китая может быть завершено в 2017 году, документы уже направлены в правительства двух стран, сообщил журналистам глава "Россетей" Олег Бударгин.

"Сейчас документы полностью согласованы с Государственной электросетевой компанией Китая и "Российскими сетями", - сказал он. - На тех основах, которые мы ранее докладывали, эти документы сейчас обсуждаются в правительстве РФ и в органах исполнительной власти Китая. Стороны согласились, что в этом году правительства двух стран документы согласуют, и тем самым мы начнем работать".

По его словам, СП "Россетей" и Государственной электросетевой компании Китая предполагает до 28 млрд рублей инвестиций на территории России.

"Мы согласовали с китайскими партнерами таких объектов (для реализации в рамках СП - прим. ТАСС) на территории России на 28 млрд рублей. Это в основном модернизация линий электропередачи и центров питания, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке. Данная модернизация позволит резко сократить уровень потерь в электросетевой комплексе Дальнего Востока и Сибири, повысит качество электроснабжения потребителей и позволит подключить новых потребителей, которые участвуют в программе развития Дальнего Востока", - отметил Бударгин.

Предполагается, что финансирование проектов будет идти по смешанному принципу, а российские органы исполнительной власти создадут благоприятные условия для работы совместного предприятия.

"Мы, конечно, рассчитываем на китайских инвесторов, китайские банки, также мы рассчитываем на российские инвестиции. Считаем, что это дополнительные объекты, которые отсутствуют в инвестпрограмме наших компаний. Безусловно, мы рассчитываем на помощь Министерства энергетики, правительства, Министерства экономического развития, которые создадут все необходимые условия для возврата этих инвестиций", - подчеркнул глава "Россетей".

Он отметил, что так как проекты будут реализовываться и работать на принципах повышения энергоэффективности и снижения потерь, то возврат инвестиций составит три года.