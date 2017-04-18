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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сбербанк стал самым дорогим российским брендом - его стоимость за последний год выросла на 23% и составила почти 570 млрд руб. Такие данные британской консалтинговой компании Brand Finance приводит пресс-служба банка.
В исследовании отмечается, что сильными сторонами Сбербанка являются кредитный портфель, тщательно управляемый риск и инновационный подход.
По версии Brand Finance, Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе и 24-м в мире.
Другой крупнейший госбанк - ВТБ - занял среди российских брендов восьмое место. Стоимость бренда ВТБ оценивается в 106 млрд руб., за последний год она упала на 24%.
В топ-5 самых дорогих российских брендов по версии Brand Finance также вошли "Газпром" (стоимость бренда - 305 млрд руб.), "Лукойл" (283 млрд руб.), "Роснефть" (180 млрд руб.) и ритейлер "Магнит" (153 млрд руб.). Стоимость их брендов за последний год показала снижение.