Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Трудовые книжки, которые нужно заполнять от руки в бумажном виде, неудобны ни работодателям, ни работникам, ни Пенсионному фонду. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на конференции "Онлайн-кассы".
"У нас сегодня тратятся сотни тысяч человеко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно синей ручкой с синей печатью, чтобы от руки была заполнена. При этом если ты ее нечаянно утерял, нужно громадное количество организаций оббежать, а их давно, может быть, уже не существует, а пенсию как-то начислять надо", - посетовал Греф.
Глава Сбербанка добавил, что мы сегодня живем в условиях хаотического законодательства, написанного в 20-х годах прошлого века.
"Работодатели несут гигантские расходы, неудобно людям и Пенсионному фонду, которому в ручном виде нужно заносить (сведения)", - сказал он.