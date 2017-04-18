Рост цен на образование и зарубежные туры заметно повлиял на инфляцию в Москве в 2016 году

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Рост цен на образовательные услуги и зарубежные туры имел опережающее по сравнению с общероссийским темпом значение и заметно повлиял на инфляцию в Москве в 2016 году. Об этом говорится в аналитическом отчете департамента экономической политики и развития правительства Москвы.

"Основная причина превышения московской инфляции над среднероссийской - опережающий рост цен на услуги, особенно на туры за рубеж и образование", - говорится в материалах департамента.

Если в целом инфляция в Москве (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года - ред.) немного опережала среднероссийскую и составила плюс 6,17% (по России - 5,39%), то услуги заметно выделялись по вкладу в инфляцию. Так, в среднем по России их вклад составил 1,24%, а в Москве - 2,05%.

При этом вклад в рост цен зарубежного туризма в Москве превышал общероссийский на 0,31 процентных пункта, услуг в системе образования - на 0,15 п. п., пассажирского транспорта - на 0,12 п. п., бытовых услуг - на 0,09% п. п. Вклад в рост услуг связи, напротив, был меньше, чем в среднем по России на 0,02 процентных пункта.

Как в целом по России, так и в Москве, рост цен на непродовольственные товары сохраняет самый заметный вес в инфляционных процессах: плюс 2,38 п. п. в Москве и 2,4 п. п. по России. Больше всего на московскую динамику повлиял рост цен на мебель (на 0,09 п. п. выше, чем в среднем по России), на электробытовые приборы, одежду и белье (на 0,04 п. п.). Цены на подакцизные товары, бензин и сигареты, напротив, в Москве "облегчили" инфляцию на 0,05 п. п. и 0,13 п. п. по сравнению с общероссийским показателем.

Вклад продовольствия в инфляцию в Москве был не столь заметен - плюс 1,74 п. п., что фактически на уровне российских темпов (1,75 п. п.). Максимальные разрывы с общероссийским ростом цен пришлись на рыбопродукты (0,1 п. п.) и плодоовощную продукцию (0,06 п. п.), на колбасы (0,04 п. п.). Замедлили московскую инфляцию столичные цены на молоко и молочные продукты - минус 0,04 процентных пункта.

По данным департамента экономики, инфляция в Москве в 2016 году (декабрь к декабрю 2015 г. - ред.) была вдвое ниже, а в 2015 г. на 14,2% (к декабрю 2014 г. - ред). Среднегодовой темп инфляции в Москве составил 107,8% против 107,1% по России в целом (в 2015 году - 116,6% и 115,5% соответственно - ред.).