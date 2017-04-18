Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рост цен на образование и зарубежные туры заметно повлиял на инфляцию в Москве в 2016 году

Экономика и бизнес
18 апреля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В 2016 году в столице среднегодовой темп инфляции составил 107,8%
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Рост цен на образовательные услуги и зарубежные туры имел опережающее по сравнению с общероссийским темпом значение и заметно повлиял на инфляцию в Москве в 2016 году. Об этом говорится в аналитическом отчете департамента экономической политики и развития правительства Москвы.

"Основная причина превышения московской инфляции над среднероссийской - опережающий рост цен на услуги, особенно на туры за рубеж и образование", - говорится в материалах департамента.

Если в целом инфляция в Москве (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года - ред.) немного опережала среднероссийскую и составила плюс 6,17% (по России - 5,39%), то услуги заметно выделялись по вкладу в инфляцию. Так, в среднем по России их вклад составил 1,24%, а в Москве - 2,05%.

При этом вклад в рост цен зарубежного туризма в Москве превышал общероссийский на 0,31 процентных пункта, услуг в системе образования - на 0,15 п. п., пассажирского транспорта - на 0,12 п. п., бытовых услуг - на 0,09% п. п. Вклад в рост услуг связи, напротив, был меньше, чем в среднем по России на 0,02 процентных пункта.

Как в целом по России, так и в Москве, рост цен на непродовольственные товары сохраняет самый заметный вес в инфляционных процессах: плюс 2,38 п. п. в Москве и 2,4 п. п. по России. Больше всего на московскую динамику повлиял рост цен на мебель (на 0,09 п. п. выше, чем в среднем по России), на электробытовые приборы, одежду и белье (на 0,04 п. п.). Цены на подакцизные товары, бензин и сигареты, напротив, в Москве "облегчили" инфляцию на 0,05 п. п. и 0,13 п. п. по сравнению с общероссийским показателем.

Вклад продовольствия в инфляцию в Москве был не столь заметен - плюс 1,74 п. п., что фактически на уровне российских темпов (1,75 п. п.). Максимальные разрывы с общероссийским ростом цен пришлись на рыбопродукты (0,1 п. п.) и плодоовощную продукцию (0,06 п. п.), на колбасы (0,04 п. п.). Замедлили московскую инфляцию столичные цены на молоко и молочные продукты - минус 0,04 процентных пункта.

По данным департамента экономики, инфляция в Москве в 2016 году (декабрь к декабрю 2015 г. - ред.) была вдвое ниже, а в 2015 г. на 14,2% (к декабрю 2014 г. - ред). Среднегодовой темп инфляции в Москве составил 107,8% против 107,1% по России в целом (в 2015 году - 116,6% и 115,5% соответственно - ред.).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
7
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама