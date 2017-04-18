Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тени

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф предложил использовать пряник вместо кнута, чтобы стимулировать бизнес выходить из тени. Такое мнение глава банка высказал, выступая на конференции "Онлайн-кассы".

"Тем, кто открылся (бизнесу, который стал работать легально и прозрачно - прим. ред.) нужны пряники, нельзя действовать только кнутом. Нужно снижать налоговую нагрузку, нужно снимать налоговые проверки. Если бизнес абсолютно прозрачный, что там делать инспектору?" - высказался Греф.

Свое мнение глава Сбербанка высказал в ходе обсуждения сложностей перехода бизнеса на онлайн контрольно кассовые-аппараты (ККТ).

"Открывая настолько бизнес, нужно менять всю философию и всю систему взаимоотношений государства и бизнеса, чего пока не происходит", - подчеркнул Греф. Законодательство должно стимулировать добросовестный бизнес к тому, чтобы открываться, добавил он.

Новый закон об онлайн-кассах

С 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), реализующие свой бизнес в торговле, должны применять онлайн-кассы (прим. ред. - передают данные в налоговую службу в режиме онлайн). С этого года контрольно-кассовые аппараты старого образца, с ЭКЛЗ (прим. ред. - электронная контрольная лента защищенная), нельзя приобрести для работы. Соответствующий закон вступил в силу в июле 2016 года (ч. 1 ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ). Однако переход на онлайн-кассы происходит для представителей бизнеса постепенно. Новый закон меняет основной закон о кассах 54-ФЗ.

54-ФЗ - основной закон для контроля работы бизнеса, который принимает денежные средства от населения. Теперь все операции по чекам в автоматическом режиме будут отправляться в Федеральную налоговую службу (ФНС), исключая любую возможность "поменять" данные в пользу продавца (прим. ред. - пользователя нового кассового аппарата).

По заверениям сотрудников контролирующих органов новые правила позволят сделать работу предпринимателей более прозрачной и увеличить налоговые поступления в бюджет РФ.