Славянская ТЭС прекратила работу из-за отсутствия угля

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Славянская тепловая электростанция (ТЭС)18 апреля прекратила работу из-за отсутствия угля антрацитовой группы, вызванного блокадой Донбасса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе энергокомпании "Донбассэнерго".

"В результате блокады железнодорожных переходов, по которым осуществлялось снабжение украинских ТЭС угольной продукцией из Донецкой и Луганской областей, а в дальнейшем указа президента Украины от 15 марта 2017 года, поставки угольной продукции на Славянскую ТЭС полностью прекратились. На сегодняшний день электростанция не генерирует электроэнергию", - заявили в компании.

Сейчас, по данным компании, на складе ТЭС находится 39 тыс. тонн угля. В соответствии с прогнозным балансом электроэнергии министерства энергетики и угольной промышленности Украины, полноценное возобновление работы Славянской ТЭС запланировано только с июня 2017 года, уточнили в "Донбассэнерго".

Славянская ТЭС стала пятой электростанцией, отключенной на Украине из-за дефицита угля антрацитовой группы и блокады Донбасса. Ранее прекратили работу Змиевская, Трипольская, Приднепровская и Криворожская ТЭС. На 18 апреля на Украине, по данным Минэнерго, на угле антрацитовой группы продолжает работать только Луганская ТЭС, которая является источником электричества для северной части Луганской области. Ожидаемый срок выработки угля со складов этой ТЭС - чуть более 40 суток.

Период вынужденного простоя ТЭС и завершение отопительного сезона на Украине энергетики планируют использовать для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, требуя от властей остановить любую торговлю с регионом. Эти действия привели к жесткому дефициту топлива в стране. В середине марта Совет национальной безопасности и обороны по инициативе президента Петра Порошенко фактически выполнил требование радикалов и своим указом перекрыл транспортное сообщение с Донбассом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев рассматривает возможность закупки антрацитового угля, необходимого для работы ТЭС, в ЮАР, США или Австралии, что, по мнению экспертов, обойдется значительно дороже поставок угля из Донбасса.