Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Танкер с нефтью венесуэльской компании арестован из-за долга перед "Совкомфлотом"

Экономика и бизнес
18 апреля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Сумма долга достигла $30 млн. По решению суда, нефть была выгружена в терминале на острове Синт-Эстатиус
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" через суд арестовала танкер NS Columbus, перевозивший нефть венесуэльской госкомпании PDVSA, из-за задолженности в $30 млн, сообщает агентство Reuters.

Венесуэльская компания отправила танкер в страны Карибского бассейна еще в октябре 2016 года, рассчитывая выручить от продажи нефти около $20 млн. Однако владелец танкера, "Совкомфлот", добился его задержания, требуя от PDVSA погашения задолженности за использование своих судов.

По решению суда острова Сен-Мартен, нефть была выгружена в терминале на острове Синт-Эстатиус, указывает Reuters. Британский адмиралтейский суд должен принять решение, получит ли "Совкомфлот" венесуэльскую нефть в счет выплаты долга.

Смотрите также

СМИ: PDVSA ожидает в 2017 году самую низкую с 1993 года добычу - 2,5 млн баррелей в сутки
Reuters: Венесуэла просит помощи "Роснефти" для погашения долга PDVSA в $3 млрд

Reuters отмечает, что судоходные компании становятся все более настойчивыми, добиваясь выплаты долгов PDVSA, и даже такие политические союзники, как Россия, уже теряют терпение.

PDVSA задолжала миллионы долларов и карибским нефтяным терминалам, в том числе расположенному на острове Синт- Эстатиус, который принадлежит американской NuStar Energy, о чем Reuters рассказал представитель венесуэльской компании и сотрудник одного из терминалов.

Как поясняет агентство, стремительное падение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, сильно ударило по экономике Венесуэлы. Однако российская сторона всячески оказывала помощь. Так, по данным венесуэльского правительства и источников в банковских кругах, "Роснефть" в 2016 году предоставила PDVSA кредит, а последний месяц вела переговоры, чтобы помочь венесуэльской компании осуществить платеж по облигациям.

Однако трудности в отношениях Венесуэлы и "Совкомфлота" продолжаются уже несколько месяцев. Российская компания обеспечивает около 15% судов, которыми PDVSA отправляет нефть своим клиентам, так как ее собственный флот постепенно устаревает, рассказали Reuters капитан и два судовых брокера, работающих с PDVSA. Однако в 2016 году задолженность PDVSA перед российской компании достигла таких показателей, что руководство "Совкомфлота" лично направило жалобу главе PDVSA Эулохио дель Пино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
2
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
7
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
Темы дня
Загрузка...
Реклама