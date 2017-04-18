Танкер с нефтью венесуэльской компании арестован из-за долга перед "Совкомфлотом"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" через суд арестовала танкер NS Columbus, перевозивший нефть венесуэльской госкомпании PDVSA, из-за задолженности в $30 млн, сообщает агентство Reuters.

Венесуэльская компания отправила танкер в страны Карибского бассейна еще в октябре 2016 года, рассчитывая выручить от продажи нефти около $20 млн. Однако владелец танкера, "Совкомфлот", добился его задержания, требуя от PDVSA погашения задолженности за использование своих судов.

По решению суда острова Сен-Мартен, нефть была выгружена в терминале на острове Синт-Эстатиус, указывает Reuters. Британский адмиралтейский суд должен принять решение, получит ли "Совкомфлот" венесуэльскую нефть в счет выплаты долга.

Reuters отмечает, что судоходные компании становятся все более настойчивыми, добиваясь выплаты долгов PDVSA, и даже такие политические союзники, как Россия, уже теряют терпение.

PDVSA задолжала миллионы долларов и карибским нефтяным терминалам, в том числе расположенному на острове Синт- Эстатиус, который принадлежит американской NuStar Energy, о чем Reuters рассказал представитель венесуэльской компании и сотрудник одного из терминалов.

Как поясняет агентство, стремительное падение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, сильно ударило по экономике Венесуэлы. Однако российская сторона всячески оказывала помощь. Так, по данным венесуэльского правительства и источников в банковских кругах, "Роснефть" в 2016 году предоставила PDVSA кредит, а последний месяц вела переговоры, чтобы помочь венесуэльской компании осуществить платеж по облигациям.

Однако трудности в отношениях Венесуэлы и "Совкомфлота" продолжаются уже несколько месяцев. Российская компания обеспечивает около 15% судов, которыми PDVSA отправляет нефть своим клиентам, так как ее собственный флот постепенно устаревает, рассказали Reuters капитан и два судовых брокера, работающих с PDVSA. Однако в 2016 году задолженность PDVSA перед российской компании достигла таких показателей, что руководство "Совкомфлота" лично направило жалобу главе PDVSA Эулохио дель Пино.