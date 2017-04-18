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Застройщики РФ смогут охватить весь объем строительства после сноса пятиэтажек в Москве

Экономика и бизнес
18 апреля, 15:19 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 18, апреля. /ТАСС
Министр строительства и ЖКХ РФ заявил, что производственных мощностей российских строителей будет достаточно для реализации проекта
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ГОРКИ, 18 апреля. /ТАСС/. Российские застройщики способны охватить весь объем строительства новых объектов после запуска масштабной программы по сносу пятиэтажек в Москве, помощь иностранных девелоперов не потребуется. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Нет, я думаю, что сегодня производственных мощностей у российских строителей достаточно", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента, не потребуется ли помощь иностранных застройщиков для реализации программы сноса пятиэтажек в Москве.

Глава Минстроя также добавил, что все строительные материалы, необходимые для реализации программы реновации территорий в Москве, также производятся на территории России.

О программе

Масштабная программа сноса пятиэтажек будет проходить в столице в течение ближайших 20 лет и коснется практически каждого десятого москвича - 1,6 млн человек.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. К этому моменту стало понятно, что каждая десятая пятиэтажка находится в аварийном состоянии, а остальные невозможно реконструировать из-за конструктивных особенностей зданий, состояния сетей и фундаментов, швов и панелей.

Возможность капитального ремонта не была заложена при строительстве "хрущевок", через 10-15 лет значительная часть пятиэтажек в любом случае станет аварийным жильем.

Масштаб реновации жилого фонда - сноса и строительства современного жилья - в несколько раз крупнее мероприятий по подготовке к Олимпиаде в Сочи, саммита АТЭС и ЧМ-2018, заверяют власти Москвы. Инвестиции, по оценке депутатов Госдумы, могут достигнуть более трех триллионов рублей, при этом 300 млрд рублей будет выделено из столичного бюджета, а остальные средства должны поступить в виде инвестиций. Будет снесено 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

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Снос "хрущевок" в Москве
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