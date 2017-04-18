Банк России выпускает памятные двухрублевые монеты в честь Севастополя и Керчи

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Банк России 20 апреля в рамках эмиссионной программы выпускает в обращение монеты номиналом 2 рубля "Город-герой Керчь" и "Город-герой Севастополь". Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, тираж каждой из монет - 5 млн штук.

На оборотной стороне монеты "Город-герой Керчь" в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а в левой части - медаль "Золотая звезда". На монете "Город-герой Севастополь" изображены фигуры солдат и памятник затопленным кораблям.

Кроме того, Банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей "город Олонец, Республика Карелия (1137 год)". Монета выходит в рамках серии "Древние города России". На ее оборотной стороне изображена панорама города, наверху - изображение герба. Тираж монеты - 5 млн штук.

В ЦБ напомнили, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.