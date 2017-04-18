Число безработных в РФ в марте снизилось на 10% - до 4,1 млн человек

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Численность безработных в России в марте 2017 года, по предварительным данным, составила 4,1 млн человек, или 5,4% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с мартом 2016 года численность безработных снизилась на 10%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 900 тыс. человек, в том числе 800 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в феврале 2017 года составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.