Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число безработных в РФ в марте снизилось на 10% - до 4,1 млн человек

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Численность экономически активного населения в феврале 2017 года составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Численность безработных в России в марте 2017 года, по предварительным данным, составила 4,1 млн человек, или 5,4% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с мартом 2016 года численность безработных снизилась на 10%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 900 тыс. человек, в том числе 800 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в феврале 2017 года составила 76 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в метро Петербурга
3
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама