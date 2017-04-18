МВФ улучшил прогнозы и оценки для стран СНГ

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ пересмотрел в сторону заметного улучшения свои оценки и прогнозы для стран СНГ, с которыми Фонд по соображениям географической близости и экономического сходства объединяет также Грузию, Туркмению и Украину. Об этом свидетельствует новый прогнозно-аналитический доклад МВФ, представленный в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов Фонда и Всемирного банка.

Согласно документу, эксперты МВФ ожидают теперь в странах региона экономического роста на 1,7% в 2017 году и на 2,1% в 2018 году. Рост за 2016 год оценивается в 0,3%. Прошлой осенью все эти показатели были хуже: за 2016 год ожидался не рост, а спад на те же 0,3%, а на 2017 год прогнозировался рост ВВП на 1,4%.

Динамика ВВП

По традиции страны региона разделены в прогнозе на две подгруппы - экспортеров и импортеров энергоресурсов. У первых лидеры по ожидаемым темпам роста экономики за 2017 и 2018 годы - Туркмения (6,5% и 6,3% соответственно) и Узбекистан (по 6% за год). Далее следуют Казахстан (2,5% и 3,4%) и Россия (по 1,4% роста). А вот Азербайджану МВФ сулит теперь в нынешнем году спад на 1,0%, а в будущем - рост на 2,0%.

У большинства названных стран нынешние оценки лучше прошлогодних октябрьских. У Узбекистана они прежние. У Азербайджана цифры ухудшились (прежде ожидался рост на 1,4% за 2017 год).

Среди импортеров энергоресурсов "в минусе" Белоруссия, где прогнозируется спад на 0,8% в нынешнем году и рост на 0,6% - в будущем. А наиболее оптимистичны прогнозы для Таджикистана (4,5% и 5,0% роста ВВП в 2017-2018 годах) и Молдавии (4,5% и 3,7%). За ними следуют Грузия (3,5% и 4,0%), Киргизия (3,4% и 3,8%), Армения (дважды по 2,9%), Украина (2,0% и 3,2%).

В этой подгруппе ситуация смешанная: по сравнению с прошлой осенью в сторону улучшения прогнозы на 2017 год пересмотрены для Киргизии и Молдавии, в сторону ухудшения - для Грузии, Армении, Украины и Белоруссии. Для Таджикистана ожидания не изменились.

Инфляция

Что касается инфляции, в группе в целом самые высокие ее темпы ожидаются в нынешнем году на Украине (11,5%) и в Азербайджане (10%). Близки к двузначным цифрам они также в Белоруссии (9,3%), Узбекистане (8,6%), Казахстане (8%). А самые низкие показатели ожидаемого роста цен за 2017 год в Армении (2%), Киргизии (3,6%), России (4,5%). Речь идет об оценках по методике МВФ - в среднем за год, а не "декабрь к декабрю", как принято в РФ.

Комментарии

В комментариях к цифрам авторы доклада указывают, что для стран СНГ "краткосрочная перспектива улучшилась", прежде всего благодаря возобновлению экономического роста в России.

В российской экономике "подъем активности отражает укрепление цен на нефть, а также оздоровление внутреннего спроса из-за улучшения финансовых условий и роста уверенности", - поясняют специалисты. "Вместе с тем без реформ потенциальный рост в России будет сдерживаться на уровне примерно 1,5%, что будет замедлять конвергенцию с развитыми экономиками по показателям доходов на душу населения", - предупреждают они.

"Более высокие цены на нефть и улучшение перспектив в России будут поддерживать активность и в других странах региона из-за тесных увязок через торговлю, инвестиции и денежные переводы", - говорится в докладе. В качестве примера приводится Казахстан. Об Украине же сказано, что там рост в 2017 году окажется ниже ожидавшегося из-за "негативных последствий для промышленного производства недавней торговой блокады восточной части" страны.