МВФ улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году до 1,4% с 1,1% по предыдущему прогнозу и в 2018 году - до 1,4% с 1,2%. Об этом говорится в новом прогнозно-аналитическом докладе Фонда, представленно в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Кроме того, спад российского ВВП в 2016 году МВФ сейчас оценивает на уровне 0,2%. Для сравнения в предыдущем прогнозе МВФ в марте текущего года снижение ВВП РФ оценивалось в 0,6%. В целом улучшение динамики ВВП в России уже более года идет с опережением прогнозов МВФ.

Улучшается ситуация и с инфляцией. Согласно новому докладу, Фонд ожидает в России роста потребительских цен в 2017 году на 4,5%, а в 2018 - на 4,2%. Но это если считать в среднем за год, как принято в МВФ. По российской же методике ("декабрь к декабрю") ожидаемые показатели даже лучше: 4,4% за 2017 год и 4% за 2018 год.

В комментариях к цифрам сказано, что уменьшение инфляции "создает условия для того, чтобы Центральный банк постепенно возобновил смягчение денежно-кредитной политики, уделяя должное внимание внешним рискам и необходимости укреплять доверие к нововведенному режиму инфляционного таргетирования".

"Восстановление трехлетних бюджетных рамок позволит облегчить консолидацию, необходимую из-за сокращения нефтяных доходов", - пишут эксперты МВФ. "Однако, чтобы поддержать такую существенную корректировку необходимы более целенаправленные и перманентные реформы пенсионной системы, субсидий и налоговых льгот", - предупреждают они. На их взгляд, "принятие пересмотренного бюджетного правила позволило бы уменьшить неопределенность (экономической) политики и "зацементировать" фискальные коррективы".

По убеждению авторов доклада, для укрепления устойчивости финансовой системы в России и "улучшения распределения кредитов" необходимо усилить финансовый надзор и регулирование, а также механизмы улаживания банковско-финансовых проблем. "Чтобы повысить в среднесрочной перспективе ожидаемые темпы роста, необходимы диверсификация экономики, ускорение институциональных реформ и улучшение делового климата", - констатируют эксперты МВФ.