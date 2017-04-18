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Хлебопеки не нуждаются в законодательном запрете на возврат непроданного хлеба

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что бизнес должен уметь договариваться
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Хлебопеки не видят необходимости в законодательном запрете на возврат нереализованного в рознице хлеба обратно производителям. Об этом сообщил ТАСС президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Роспотребнадзор во вторник поддержал введение на законодательном уровне запрета на возврат непроданного хлеба или других продуктов с истекшим сроком годности производителю, говорится в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы, руководителя федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирины Яровой.

"Мы думаем, что плодотворна текущая планомерная работа, отслеживание и т. д. А теперь вокруг этого возобновлять некий шум и пиар - это неправильно, неактуально: возврат и так резко уменьшился (после подписания соответствующего меморандума между ритейлерами и поставщиками - прим. ред.), где-то вообще сошел на нет. Зачем закон? Бизнес должен уметь договариваться, мы показали этот пример", - сказал Кацнельсон, комментируя эту инициативу.

Однако Яровая напоминает, что хлебопеки обратились к мониторинговой группе "Единой России", потому что в отрасли сложилась "недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн тонн высококачественной ржи и пшеницы, а совокупные денежные потери - и для страны, и для граждан России составляют 50-60 млрд рублей".

Бизнес сам нашел выход

В конце прошлого года Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подписали меморандум, предполагающий постепенный отказ от возврата нереализованного в рознице хлеба обратно производителям. К меморандуму присоединились такие крупные ритейлеры, как X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Лента", Metro Cash&Carry, "Ашан", "Магнолия" и другие. Планируется, что переход на эту схему завершится в конце 2017 года, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев. X5 намерена полностью перейти на новую схему с 1 июня 2017 года, сообщили ранее журналистам в пресс-службе компании.

X5 тестировала новую схему в рамках пилотного проекта в Санкт-Петербурге. В ходе реализации "пилота" удалось свести к минимуму объемы нереализованной продукции. Остаток передается специализированным компаниям для утилизации, причем уничтожение такой продукции производится за счет ритейлера.

Старая же схема реализуется по модели обратного выкупа, когда производители заключают с продавцом договор покупки объема ранее непроданного хлеба и забирают его себе, пояснили в X5. Такой хлеб отправляется на переработку (например, для производства панировочных сухарей), а кондитерские изделия утилизируются.

Производители обратились в X5 с просьбой поиска оптимальной модели снижения возвратов хлеба, "столкнувшись со снижением прибыльности производства ввиду роста стоимости сырья и усиления конкуренции производителей из-за переизбытка мощностей", отмечают в пресс-службе ритейлера. Сейчас стороны обсуждают дальнейшее совершенствование механизмов поставок. Например, предлагается увеличить частоту завоза хлеба в магазины и одновременно снизить объемы продукции, которые поставщики завозят за раз.

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