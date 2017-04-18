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Минпромторг предлагает ввести обязательную сертификацию квартирных приборов учета

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Денис Мантуров пообещал это на встрече с Владимиром Путиным, который отметил большое количество "серого" импорта квартирных счетчиков на отечественном рынке
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/ Минпромторг до конца лета внесет поправки в законодательство, предусматривающие обязательную сертификацию квартирных приборов учета. Глава Минпромторга Денис Мантуров дал такое обещание на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Новгородской области.

Один из участников встречи - производитель квартирных счетчиков - пожаловался президенту на засилье "серой продукции" на отечественном рынке.

Президент, со своей стороны, отметил, что вводить ограничения на ввоз таких изделий из-за рубежа нужно аккуратно, поскольку "как только мы что-то ограничиваем, закрываем по импорту, у нас страдает потребитель". "А если эту сферу не регулировать, то страдает собственный производитель", - согласился Путин.

Глава государства заметил, что подобного "серого" импорта на отечественном рынке полно, особенно после того, "как мы подписали соответствующие документы в рамках Евразийского Союза". Мантуров ответил, что "реальной мерой, которая обеспечивает контроль за "серым" импортом, является сертификация". Он предложил ввести такую же систему сертификации для приборов учета. "Для этого нужно будет внести ряд изменений в постановления правительства. Думаю, в течение трех месяцев, если оперативно со всеми коллегами состыковаться, мы это сделаем", - сказал министр.

"Министр обещает, что к концу лета", - заключил Путин.

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Путин, Владимир Владимирович Мантуров, Денис Валентинович
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