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Путин: пришло время выработать стратегию госполитики в сфере защиты прав потребителей

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:30 дата обновления: 18 апреля, 16:46 UTC+3
Президент РФ также призвал проводить широкую просветительскую работу в сфере защиты прав потребителей
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил разработать стратегию государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Выступая на заседании президиума Госсовета, глава государства отметил, что задачи защиты прав потребителей невозможно решать "раз и навсегда" каким-то одним способом, так как они тесно связаны с развитием экономики и появлением новых товаров и услуг.

"Поэтому мы должны уметь прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать. Пришла пора разработать стратегию государственной политики в этой сфере", - сказал Путин, предложив на сегодняшнем совещании обозначить основные направления такого документа.

Путин также призвал проводить широкую просветительскую работу в сфере защиты прав потребителей. 

"Нужно помогать людям, организовывать, к примеру, специальные консультации в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг", - сказал президент. 

Глава государства отметил, что защита прав потребителей, приобретающих товары через интернет остается одной из важнейших тем. "Электронная коммерция стремительно растет, привлекая большим выбором товаров, лучшими ценами, удобством самих покупок. При этом на людей обрушивается лавина рекламы, далеко не всегда достоверной, - подчеркнул глава государства. - Нередко отсутствует полная информация о продавцах, исполнителях, компаниях, осуществляющих сбор заказов и их доставку; в таких случаях велика вероятность некачественных товаров и сомнительных услуг".

Путин заметил, что в таких случаях требуется широкая просветительская работа. "Сегодня это ключевая задача и для ее реализации нужны конкретные действенные механизмы и инструменты", - сказал он, призвав решать вопросы защиты прав потребителей консолидировано на всех уровнях власти, с привлечением структур гражданского общества, деловых объединений. Российский лидер также отметил необходимость ускорения принятия соответствующих региональных  программ, учитывающих местные особенности.

Президент подчеркнул, что здесь не может быть и речи о региональном протекционизме в рамках поддержки своих производителей. Более того, граждане лучше защищены там, где экономика открыта и конкурентна, где производители и продавцы стремятся привлечь людей выгодным соотношением цены и качества.

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