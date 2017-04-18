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Путин назвал процентщицу из романа Достоевского более скромной, чем нынешние МФО

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:42 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
По словам президента, предельные значения полной стоимости ссуд на маленькие суммы находятся на высоком уровне
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Великий Новгород, 18 апреля

Великий Новгород, 18 апреля

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает нынешние микрофинансовые организации (МФО) значительно менее "скромными" в своих запросах, чем старуха-процентщица из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета, где обсуждается защита прав потребителей.

"По ряду краткосрочных ссуд на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне - например, 800% по займу в 30 тыс. рублей на срок до 30 дней, что составляет более 600 рублей расхода граждан на ежедневное обслуживание такого займа, если заемщик на протяжении года не выполняет своих обязательств", - обратил внимание Путин.

"Действительно, известная бабушка из Достоевского - она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", - заключил президент.

Глава государства потребовал решить проблему микрозаймов, заводящих в "долговую спираль", обратив внимание на низкую финансовую грамотность многих из тех, кто берет небольшие ссуды. В свою очередь, по его словам, "среди кредиторов есть и такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая всю цепочку возможных последствий". "В результате, большинство заемщиков практически неминуемо попадают в долговую спираль", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Центробанком проводится работа "по смягчению такой ситуации" и разработан ряд мер по ограничению "аппетитов" кредиторов. Кроме того, по словам Путина, "правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных, мошеннических контор", и нужно рассмотреть вопрос об ужесточении законодательства в этой сфере.

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