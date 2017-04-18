Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин предложил создавать льготы для туристов, посещающих Великий Новгород

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:55 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, апреля. /ТАСС
Президент России добавил, что не видит значительных материальных проблем для бюджета при введении таких льгот
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил создавать льготы для туристов, посещающих Великий Новгород, например ввести систему tax free. Такое мнение он высказал на встрече с представителями потребительских и деловых общественных организаций.

"Что касается того, чтобы привлекать туристов, то нужно создавать всякие льготы для тех, кто посещает Новгород с туристическими целями. Можно продумать, например, возврат налогов, tax free, это снижает траты. Для таких коренных русских земель, территорий, как Новгородская область, точно совершенно нужно подумать и помочь в реализации этих целей. Во всяком случае это будет создавать материальный стимул", - сказал Путин.

Он добавил, что не видит значительных материальных проблем для бюджета при введении таких льгот. "Думаю, что и Министерство финансов тоже возражать не будет, потому что хотя формально это и выпадающие доходы, но это те доходы, которых на сегодня еще не существует", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что туристический потенциал Новгородской области еще не раскрыт. "Потенциал Новгородской области в туристическом плане, безусловно, не раскрыт, здесь много интересных мест, объектов для посещения, не только российского значения, но и мирового. Отсюда практически началась российская государственность", - отметил президент.

Один из предпринимателей во время беседы посетовал на неразвитость туристической инфраструктуры Новгородской области, из-за чего туристы не задерживаются в регионе больше, чем на 1-2 дня. "Скажу криминальную вещь, может быть это и хорошо", - пошутил в ответ на эту реплику Путин.

В то же время он отметил, что для развития туристической инфраструктуры необходима комплексная работа, в том числе совместно с руководством Новгородской области, при поддержке центра. "Нужна программа развития, моим разовым решением по итогам сегодняшнего совещания здесь не ограничиться. Нужна системная работа в течение нескольких лет. Здесь и транспортная инфраструктура, и забота о экологии, и забота о бизнесе, о народных промыслах - это большая комплексна работа", - резюмировал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
3
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама