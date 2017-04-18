ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил создавать льготы для туристов, посещающих Великий Новгород, например ввести систему tax free. Такое мнение он высказал на встрече с представителями потребительских и деловых общественных организаций.

"Что касается того, чтобы привлекать туристов, то нужно создавать всякие льготы для тех, кто посещает Новгород с туристическими целями. Можно продумать, например, возврат налогов, tax free, это снижает траты. Для таких коренных русских земель, территорий, как Новгородская область, точно совершенно нужно подумать и помочь в реализации этих целей. Во всяком случае это будет создавать материальный стимул", - сказал Путин.

Он добавил, что не видит значительных материальных проблем для бюджета при введении таких льгот. "Думаю, что и Министерство финансов тоже возражать не будет, потому что хотя формально это и выпадающие доходы, но это те доходы, которых на сегодня еще не существует", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что туристический потенциал Новгородской области еще не раскрыт. "Потенциал Новгородской области в туристическом плане, безусловно, не раскрыт, здесь много интересных мест, объектов для посещения, не только российского значения, но и мирового. Отсюда практически началась российская государственность", - отметил президент.

Один из предпринимателей во время беседы посетовал на неразвитость туристической инфраструктуры Новгородской области, из-за чего туристы не задерживаются в регионе больше, чем на 1-2 дня. "Скажу криминальную вещь, может быть это и хорошо", - пошутил в ответ на эту реплику Путин.

В то же время он отметил, что для развития туристической инфраструктуры необходима комплексная работа, в том числе совместно с руководством Новгородской области, при поддержке центра. "Нужна программа развития, моим разовым решением по итогам сегодняшнего совещания здесь не ограничиться. Нужна системная работа в течение нескольких лет. Здесь и транспортная инфраструктура, и забота о экологии, и забота о бизнесе, о народных промыслах - это большая комплексна работа", - резюмировал Путин.