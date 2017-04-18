Владелец ЕСН Григорий Березкин подтвердил переговоры о покупке РБК

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Об этом ТАСС сообщил сам Березкин.

При этом он отказался комментировать возможные условия сделки и ее предполагаемые сроки.

На фоне заявления Березкина акции РБК на торгах Московской биржи выросли на 15% - до 8,935 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

О том, что группа "Онэксим" ведет переговоры о продаже РБК, ранее сообщили источники ТАСС на медиарынке. Один из собеседников агентства, в частности, заявил, что активная фаза переговоров идет уже несколько недель, однако решения о продаже пока нет. По словам другого источника, покупатель проявляет "большую активность".

По информации агентства RNS, переговоры о покупке РБК у "Онэксима" ведет пул инвесторов, одним из возможных покупателей может выступить группа ЕСН Григория Березкина. При этом основная часть долга РБК находится на балансе связанных с "Онэксимом" структур, и тема долга медиахолдинга, который составляет сейчас более $200 млн, остается неурегулированной.

Как отмечал один из источников ТАСС, продажа РБК группе ЕСН "в значительной степени похожа на правду, хотя на покупку актива есть более крупный интересант". При этом официальный представитель "Онэксима" отказался от комментариев.

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".