Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mail.ru подала заявку Google на включение поисковика в список систем, доступных на Android

Экономика и бизнес
18 апреля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Вице-президент компании ранее сказал, что Mail.ru Group собирается в течение ближайших 60 дней обратиться в Google, чтобы добавить свой поисковик в "окно выбора"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Mail.ru Group направила российскому подразделению компании Google заявку на включение поисковика Mail.ru в список поисковых систем, доступных пользователям Android-устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе Mail.ru.

Ранее вице-президент и технический директор компании Владимир Габриелян сказал ТАСС, что Mail.ru Group собирается в течение ближайших 60 дней обратиться в Google, чтобы добавить свой поисковик в "окно выбора".

"Также мы еще раз обратимся к производителям сотовых телефонов на ОС Android, так как ситуация для них поменялась, и после подписания соглашения с ФАС Google обещал не препятствовать выпуску телефонов с ОС Android с предустановленными поисковыми приложениями на российский рынок", - отметил он.

Почти двухгодичное противостояние Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и американского IT-гиганта Googlе завершилось мировым соглашением, которое утвердил суд 17 апреля. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной, и теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране.

Российское ведомство признало американскую корпорацию злоупотребляющей доминирующим положением на рынке магазинов приложений на Android по жалобе "Яндекса".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
2
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама