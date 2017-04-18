Mail.ru подала заявку Google на включение поисковика в список систем, доступных на Android

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Mail.ru Group направила российскому подразделению компании Google заявку на включение поисковика Mail.ru в список поисковых систем, доступных пользователям Android-устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе Mail.ru.

Ранее вице-президент и технический директор компании Владимир Габриелян сказал ТАСС, что Mail.ru Group собирается в течение ближайших 60 дней обратиться в Google, чтобы добавить свой поисковик в "окно выбора".

"Также мы еще раз обратимся к производителям сотовых телефонов на ОС Android, так как ситуация для них поменялась, и после подписания соглашения с ФАС Google обещал не препятствовать выпуску телефонов с ОС Android с предустановленными поисковыми приложениями на российский рынок", - отметил он.

Почти двухгодичное противостояние Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и американского IT-гиганта Googlе завершилось мировым соглашением, которое утвердил суд 17 апреля. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной, и теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране.

Российское ведомство признало американскую корпорацию злоупотребляющей доминирующим положением на рынке магазинов приложений на Android по жалобе "Яндекса".