ЦБ РФ предлагает вводить институт омбудсмена поэтапно, сначала в ОСАГО, затем в МФО

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает вводить институт финансового омбудсмена поэтапно - сначала в ОСАГО, потом в сегменте МФО, и затем в банках. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании президиума Госсовета.

"Тема финансового уполномоченного, она давно обсуждается. Давно назрела необходимость иметь специальную процедуру досудебного рассмотрения споров в финансовой сфере, и такой законопроект уже подготовлен. Мы предлагаем его поэтапно вводить как обязательный, сначала для ОСАГО, где тема очень острая, потом для микрофинансовых организаций, и дальше уже для банковской системы", - сказала глава ЦБ.

По словам главы ЦБ РФ, этот инструмент также может повысить оперативность рассмотрения конфликтных ситуаций, повысить степень защиты прав потребителей.

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать закон о создании института финансового омбудсмена в России.