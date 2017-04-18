ЦБ РФ предлагает вводить институт омбудсмена поэтапно, сначала в ОСАГО, затем в МФО

Киевский суд лишил Сбербанк доменного имениЭкономика и бизнес 18 апреля, 18:43
Ракета с кораблем Cygnus и грузом для МКС запущена с мыса КанавералКосмос 18 апреля, 18:16
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растратеПроисшествия 18 апреля, 18:08
Не экономить на гостях: отели РФ выполнят новые требования защищенностиОбщество 18 апреля, 18:07
Бизнесмен Амунц приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о хищении 29 млрд руб. у МежпромбанкаПроисшествия 18 апреля, 18:05
Горнолыжник Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезонСпорт 18 апреля, 18:02
СМИ: вице-чемпион мира по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы в ШтутгартеСпорт 18 апреля, 18:00
ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 18 апреля, 17:54
Федерация: гимнаст Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношенияСпорт 18 апреля, 17:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает вводить институт финансового омбудсмена поэтапно - сначала в ОСАГО, потом в сегменте МФО, и затем в банках. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании президиума Госсовета.
"Тема финансового уполномоченного, она давно обсуждается. Давно назрела необходимость иметь специальную процедуру досудебного рассмотрения споров в финансовой сфере, и такой законопроект уже подготовлен. Мы предлагаем его поэтапно вводить как обязательный, сначала для ОСАГО, где тема очень острая, потом для микрофинансовых организаций, и дальше уже для банковской системы", - сказала глава ЦБ.
По словам главы ЦБ РФ, этот инструмент также может повысить оперативность рассмотрения конфликтных ситуаций, повысить степень защиты прав потребителей.
В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать закон о создании института финансового омбудсмена в России.