Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ предлагает вводить институт омбудсмена поэтапно, сначала в ОСАГО, затем в МФО

Экономика и бизнес
18 апреля, 17:16 UTC+3
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что такой законопроект уже подготовлен
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает вводить институт финансового омбудсмена поэтапно - сначала в ОСАГО, потом в сегменте МФО, и затем в банках. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании президиума Госсовета.

"Тема финансового уполномоченного, она давно обсуждается. Давно назрела необходимость иметь специальную процедуру досудебного рассмотрения споров в финансовой сфере, и такой законопроект уже подготовлен. Мы предлагаем его поэтапно вводить как обязательный, сначала для ОСАГО, где тема очень острая, потом для микрофинансовых организаций, и дальше уже для банковской системы", - сказала глава ЦБ.

По словам главы ЦБ РФ, этот инструмент также может повысить оперативность рассмотрения конфликтных ситуаций, повысить степень защиты прав потребителей.

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать закон о создании института финансового омбудсмена в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
2
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама