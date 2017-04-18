Структура, связанная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Компания Sabiana Limited, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании еще на 27,875 млн рублей, следует из сообщений "Лукойла".
Компания совершила несколько сделок 13-14 апреля на Московской бирже.
В интервью ТАСС Леонид Федун говорил, что менеджеры компании пользуются конъюнктурой, увеличивают свои доли и проводят ребалансировку портфеля. Сам Федун не планирует переходить планку в 10% акций.
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).