Структура, связанная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Компания Sabiana Limited, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании еще на 27,875 млн рублей, следует из сообщений "Лукойла".

Компания совершила несколько сделок 13-14 апреля на Московской бирже.

В интервью ТАСС Леонид Федун говорил, что менеджеры компании пользуются конъюнктурой, увеличивают свои доли и проводят ребалансировку портфеля. Сам Федун не планирует переходить планку в 10% акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).